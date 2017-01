Il Crotone oggi cerca il sì di Gnoukouri: il centrocampista non è convinto, ma l'Inter ha già dato l'ok per il prestito. Il ds Ursino accelera per il ritorno di Budimir (Samp, che prima vorrebbe un sostituto). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa duello con il Palermo per Mbaye (Bologna) e per Yao (Inter) col Cagliari, che continua il pressing per Miangue (Inter, piace anche nella Championship inglese).