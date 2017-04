Tregua dal ritiro bunker per l'Inter di Stefano Pioli: in accordo con il club infatti, il tecnico nerazzurro ha deciso di concedere ai giocatori qualche ora per poter tornare a casa e trascorrere del tempo con le famiglie, nella giornata di ogg, dopo due giorni intensi di lavoro. I giocatori sono attesi al Centro Suning per la serata, dopo un pomeriggio free dagli impegni calcistici.



LE PAROLE DI PIOLI - Ecco le parole di Pioli in seguito a questa decisione: "I ragazzi hanno lavorato al massimo nelle ultime 48 ore e meritano qualche ora da trascorrere a casa. Nei prossimi giorni lavoreremo moltissimo concentrandoci in maniera esclusiva sulla tattica per il match con il Napoli".