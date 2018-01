L’Inter ha chiuso il primo colpo di mercato, quello più urgente per la società nerazzurra, obbligata a tappare la falla nel reparto arretrato dove D’Ambrosio, Miranda e Vanheusden hanno alzato bandierina bianca per infortunio. Nella serata di ieri è arrivato a Milano Lisandro, il difensore questa mattina sosterrà le visite mediche per poi recarsi in sede nel pomeriggio e apporre la firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al termine del campionato. In favore della società di corso Vittorio Emanuele.



SPALLETTI VOTA RAFINHA - Chiuso il capitolo relativo al difensore centrale, Ausilio avrà adesso il tempo di concentrarsi su Rafinha, che dalla trequarti in avanti è il profilo che maggiormente aggrada i desiderata di Luciano Spalletti. Una trattativa non semplice quella tra Inter e Barcellona dato che al momento ballano una quindicina di milioni tra domanda e offerta: i nerazzurri ne offrono 25 per il riscatto, i catalani ne chiedono 40. Intanto domani il padre e agente del calciatore potrebbe nuovamente incontrare il Barcellona per fare nuove pressioni. Non è neanche esclusa una percentuale sulla futura rivendita.



OCCASIONE DEULOFEU - L’altro intramontabile nome sul taccuino è quello di Ramires. Spalletti insiste per averlo e anche il brasiliano ammicca. La società di corso Vittorio Emanuele è pronta a versare nelle casse del Jiangsu una quota per il prestito oneroso ma rimane il nodo ingaggio, dato che in Cina può contare su un salario da 10 milioni a stagione. Ma Sabatini ci lavora con fiducia. Per quanto riguarda Deulofeu, che ormai sembra scaricato dal Napoli, c’è da dire che l’Inter non ho mai cercato concretamente, ma nelle ultime ore di mercato potrebbe far gola se nel frattempo dovessero complicarsi le piste prioritarie.