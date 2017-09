Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, main sponsor dell'Inter, ha parlato a Sky del club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni: "L'Inter è una squadra che comincia ad aver carattere, non è ancora continua, ma Spalletti ha dato l'impronta buona: c'è da sperare. E' ancora presto, ma è la strada giusta. L'importante è avere speranza per il futuro, gli ultimi anni sono stati di frustrazione. C'è un'atmosfera diversa".



SU ICARDI BIONDO - "Icardi biondo? Non sono esperto, comunque è un grande campione".



SU SPALLETTI - "Spalletti è un ottimo allenatore, ha carattere, sa tenere lo spogliatoio e in campo è reattivo. Dà fiducia alla squadra e ai tifosi".



SUL COLPO DI MERCATO MANCATO - "Ci sono dei buoni giocatori, non c'è la star e la squadra può comunque mostrare un buon calcio".



SU MESSI - "Temo che sia un sogno che rimarrà nel cassetto, averlo visto giocare sabato e ieri sera ti fa dire che diventa ogni anno più bravo: lui è il calcio".



SUI DUE SOGNI - "Sono Messi e Neymar, ma se facessi un nuovo nome si andrebbe subito a cercare di capire altre cose".



SUL TRIPLETE - "Chi sarebbe stato titolare? Alcuni potrebbero esserlo benissimo, la differenza tra questa Inter e quella del 2010 è la continuità. Una tensione che in ogni partita rendeva vincente il team".



SUL MERCATO DI GENNAIO - "Questo sta alla dirigenza che si sta occupando del mercato, non ho anticipazioni. Sono un tifoso, non sono solo lo sponsor, quindi vorrei vedere un campione andando allo stadio".



SU THOHIR PRESIDENTE - "La società è seguita da Steven Zhang, ora la proprietà è vicina alla squadra. Steven sta dedicando tutta la sua attività all'Inter".



SU MORATTI -"Moratti ha dato tutto quello che poteva dare, difficile un suo ritorno. E ciò mi dispiace".



SUGLI OBIETTIVI - "L'Inter è partita bene, ma c'è ancora un gap da colmare con le prime. Oggi può andare sul podio".