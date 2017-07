L'accordo era stato raggiunto martedì scorso e annunciato da entrambe le società per agevolare l'Inter con il discorso fair play finanziario, ma il ritorno di Ever Banega al Siviglia ancora non era divenuto ufficiale. Oggi il giocatore è volato a Siviglia per svolgere le visite mediche di rito e ora è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto comunicata dall'Inter e dal Siviglia sui propri siti ufficiali.



Ecco il comunicato dell'Inter:

Dopo l'accordo raggiunto tra Inter e Siviglia nella giornata di martedì 27 giugno, diventa ufficiale il trasferimento di Ever Banega al club spagnolo.



Ecco il comunicato del Siviglia:

Ever Banega ha superato le visite mediche questo lunedì e ha firmato un contratto di tre anni con il Siviglia confermando così l'accordo già raggiunto con l'Inter.