Due giornate di squalifica per Ivan Perisic e Mauro Icardi. Sono queste le decisioni prese dal Giudice Sportivo dopo il movimentato finale di gara di Juventus-Inter. Per il capitano nerazzurro arriva anche un'ammenda di 10 mila euro. Ecco le motivazioni che si possono leggere sul comunicato ufficiale:



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



PERISIC Ivan (Internazionale): per avere, al 49° del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di gara.





SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00



ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale): per avere, al termine della gara, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo.



L'INTER PRESENTA RICORSO - L'Inter ha deciso di "inoltrare preannuncio di reclamo agli organi competenti, per richiedere gli atti di gara", come si può leggere sul sito ufficiale del club nerazzurro.



GLI ALTRI SQUALIFICATI - Oltre ai due calciatori interisti, sono stati squalificati per una giocata anche Callejon (ammenda di 10 mila euro anche per lui), Cesar, Crisetig, Masina, Sosa, Baselli, Bellusci, Ceppitelli, Hysaj, Izzo e Valdifiori.