Affare fatto, c'è l'ufficialità. Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore dell'Inter. Come si legge sul sito ufficiale del club:. "Sono contento di essere all'Inter, è un sogno che si avvera", ha dichiarato nel suo primo giorno al centro sportivo "Suning in memoria di Angelo Moratti".Spero di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi prestigiosi che questa società merita".Nato a Bergamo, Gagliardini ha esordito proprio con l'Atalanta in TIM Cup nella stagione 2013-­2014, prima di passare in prestito a Cesena, Spezia e Vicenza in Serie B, dove ha collezionato complessivamente 51 presenze e 3 gol. Rientrato a Bergamo, ha esordito in Serie A nel maggio 2016, oltre a due convocazioni con la Nazionale maggiore agli ordini del CT Giampiero Ventura.