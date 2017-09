Attraverso il sito ufficiale della Nike, sponsor tecnico dell'Inter, arriva l'ufficialità della terza maglia per la stagione 2017/18 della formazione nerazzurra. Confermate le indiscrezioni che si sono susseguite nel corso dell'estate con il colore blue militare che domina in stile camouflage accompagnato da inserti e sponsro color gialli. Eccola nella nostra gallery.



Ecco il comunicato ufficiale:

La nuova terza maglia dell'Inter ha uno stile originale ed accattivante e si avvale della avanzatissima tecnologia Aeroswift. La divisa presenta delle zone di tessuto a maglia diversa sul busto che creano un effetto chiaro scuro del colore blue thunder.

La maglia è girocollo e arricchita da una striscia gialla traforata che scorre lungo le spalle e le braccia del calciatore.

All'interno del colletto della maglia si trova la scritta "Nerazzurri", mentre sul retro appare "INTER", un forte richiamo all'orgoglio innato e alla storia del club.

I numeri dei giocatori sono realizzati con puntini blu su base gialla.

Sui lati della divisa corre per tutta la lunghezza della maglia e dei pantaloncini una striscia gialla e grigia. Espandendosi quando l'atleta è in movimento, la striscia rende massima la ventilazione e permette una maggiore libertà di movimento.

Le calze sono di colore thunder blue con la scritta "INTER" e lo Swoosh in giallo è realizzato con la tecnologia Nike Grip che garantisce il maggior comfort del piede alla scarpa.

La nuova terza divisa verrà indossata dai giocatori in occasione dell'incontro in trasferta del 16 settembre.