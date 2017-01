Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata anche quella.: l'ex centrocampista dell'ha firmato un contratto fino alcon il club brasiliano. Queste le prime parole di Felipe Melo: "Sono rimasto veramente colpito dall'affetto dei tifosi. Prima di firmare, mi hanno fatto sentire palmeirense. Questo fa la differenza. Sto realizzando un sogno tornando in Brasile e un'età che mi permette di correre e fare quello che amo di più senza grossi problemi. Sono molto onorato, e ringrazio Dio per questa opportunità di tornare a giocare per un club importante come è il Palmeiras. E 'un grande onore indossare quella maglia".