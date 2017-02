"F.C. Internazionale comunica che ha inoltrato ricorso contro le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati Mauro Icardi e Ivan Perisic". Lo si legge sul sito uffciale dell'Inter.



Riepiloghiamo le decisioni prese dal Giudice Sportivo dopo Juventus-Inter di domenica sera.



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



PERISIC Ivan (Internazionale): per avere, al 49° del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di gara.





SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00



ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale): per avere, al termine della gara, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo.