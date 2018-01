Dopo le visite mediche di ieri sera, ora è arrivato l'annuncio ufficiale:. Gli Hammers hanno comunicato di aver completato la trattativa per il prestito del centrocampista portoghese, che oggi si è già allenato con la squadra di Moyes ed è stato convocato per la sfida di FA Cup di domani, contro il Wigan. La formula è quella del prestito oneroso ma senza diritto di riscatto.Joao Mario ha anche rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale degli Hammers: "Sono molto felice di essere qui, è fantastico essere in un club così importante. È stato un trasferimento molto rapido, giocare in Premier League è un'esperienza molto eccitante. Ho anche parlato con Moyes e sono contento di poter lavorare con un allenatore importante come lui".