La notizia era nell'aria da qualche giorno, ora è arrivata. Il centrocampista francese lascia l'dopo due stagioni e, come comunicato dal club spagnolo, si trasferisce inL'Inter ha trovato l'accordo con gli spagnoli per lo scambio con Joao Cancelo, che questa mattina ha effettuato le visite mediche e si trasferisce con la stessa formula dell'ex Monaco. Per Kondogbia, che ha scelto la maglia numero 16, è un ritorno in Liga, dato che nel 2012/13 aveva giocato nel Siviglia.Ecco le prime parole di Kondogbia, presentato alla stampa: "Sono pronto, mi sono allenato e sono a disposizione dell'allenatore.. Le conversazioni con Marcelino hanno fatto la differenza, io cercavo nuove sfide e il dialogo col tecnico è stato determinante. Il mio ruolo non importa, la squadra è ciò che fa la differenza. Io credo di potermela cavare sia dietro che accanto a un compagno di reparto. Ho grandi ricordi della mia passata esperienza nella Liga, ma nella mia scelta ha pesato soprattutto il club e ciò che può darmi Marcelino. Ho grandi obiettivi individuali e di squadra. Già nella prima gara ho potuto notare che il club e l'allenatore sono esigenti, ma qui ci sono grandi gocatori e perciò sono ottimista, sarà una grande stagione".