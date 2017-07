Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista classe '99 arriva dall'Entella: "La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l'accordo con la società F.C. Internazionale per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Zaniolo. Un affettuoso in bocca al lupo a Nicolò per il proseguimento della tua carriera da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella. Dimostra quello che vali, noi faremo sempre il tifo per te".