Lisandro Lopez è un nuovo giocatore dell'Inter. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la società nerazzurra ha comunicato di aver acquisito il difensore argentino dal Benfica: la formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2018, con opzione di riscatto in favore dell'Inter.



Ecco il testo del comunicato.



L'Inter ha un nuovo giocatore: si tratta di Lisandro Ezequiel Lopez, difensore argentino, che si trasferisce al club nerazzurro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 (con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo).



Nato il 1° settembre a Villa Constitucion, nella provincia di Santa Fe, cresce calcisticamente nel settore giovanile del Chacarita Juniors, squadra con cui esordisce nel calcio professionistico nella stagione 2008/09. Nel 2010, dopo aver collezionato un totale di 25 presenze e 2 reti nella Liga Nacional, viene acquistato dall'Arsenal Sarandì. Con la maglia rossoceleste, Lisandro si impone come uno dei difensori centrali più promettenti del calcio argentino: in tre stagioni, considerando tutte le competizioni, totalizza 122 presenze e 17 reti, fornendo un contributo determinante per la conquista del Torneo Clausura e della Supercopa Argentina nel 2012. In particolare, Lisandro Lopez realizza il gol vittoria nell'1 a 0 sul Belgrano che consegna all'Arsenal Sarandì il Clausura, primo titolo nazionale nella storia del club.



L'estate 2013 è il momento del salto nel calcio europeo: Lisandro Lopez viene acquistato dal Benfica, che lo cede in prestito per una stagione al Getafe. Con gli spagnoli disputa 26 partite in Liga e 2 in Coppa del Re, impreziosite da 4 reti, prima di far ritorno in Portogallo. Con le Aquile lusitane gioca per tre stagioni e mezzo, contribuendo alla conquista di numerosi titoli nazionali: 3 Campionati, 1 Coppa, 2 Coppe di Lega e 2 Supercoppe.



Ora, l'inizio di una nuova avventura a tinte nerazzurre: benvenuto all'Inter, Lisandro!