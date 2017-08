Os habíamos dicho que @gpaulista5 no venía solo...



Os presentamos a su acompañante

è un nuovo giocatore del: ad annunciarlo è il club spagnolo con una nota sul proprio sito. Il difensore colombiano lascia l'in prestito biennale con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circaL'arrivo di Murillo in città era stato anticipato anche da un video caricato dal Valencia sul proprio profilo Twitter nel quale viene mostrato il colombiano con indosso la sua nuova maglia.Murillo ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Valencia al sito del club: ''Ringrazio Dio per avermi aperto la porta di un grande club di Spagna, sono contento di essere qui., ma è successo adesso e va bene così. Ho tanta voglia di mettermi la maglia, difenderla e dare tutto, approfittando dell'opportunità di stare qui. Attentato a Barcellona? Sono triste per quanto successo, non dovrebbe essere così. Viviamo in un mondo in cui purtroppo può accadere di tutto. Auguro forza e coraggio a tutta questa gente, per le famiglie delle vittime''.