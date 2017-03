L'Inter ha ufficializzato l’accordo con Swm Motors, che si lega al club nerazzurro in qualità di Official Car per l’area Greater China. Si tratta pertanto di un regional sponsor, ovvero di un accordo di immagine riferito a una determinata area geografica. Una strategia di marketing che sta prendendo sempre più piede anche in ambito calcistico per fare crescere in modo considerevole i propri ricavi commerciali. A Chongqing, città della Cina centro meridionale, già circolano auto con le immagini di Gagliardini, Perisic, Handanovic, Kondogbia e Miranda.