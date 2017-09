La notizia era nell'aria da tempo e anche oggi vi abbiamo raccontato tutti i dettagli dell'accordo ormai trovato fraPerisic per il rinnovo del suo contratto () e ora l'accordo è diventato ufficiale. L'Inter ha comunicato sul proprio sito web diFC Internazionale Milano è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Ivan Perisic, che continuerà a vestire i colori nerazzurri fino al 30 giugno 2022. Nato a Spalato il 2 febbraio 1989, Ivan arriva all'Inter nella stagione 2015-2016: 81 presenze tra Serie A, Coppe nazionali ed Europa League e 20 reti con la nostra maglia finora. Ma non finisce qui...Parlando a Inter Channel il centrocampista ha commentato così la firma: "È una giornata speciale, sicuramente c'è un po' di emozione e. Ora guardiamo avanti e penso solo all'Inter. Dopo la firma, c'è da pensare solo al campo. Per tanto tempo non ho rilasciato dichiarazioni, ora posso dire che. Anche Handanovic mi ha parlato di Spalletti, dai tempi dell'Udinese, e me ne ha parlato solo bene. Abbiamo fatto bene nelle prime due partite e ora dobbiamo continuare così. I tifosi sono s sempre tantissimi e per noi è ancora meglio così, sarà più facile con in loro supporto".