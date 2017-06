17.10 - Ecco le prime parole da nuovo allenatore dell'Inter Luciano Spalletti al canale tematico nerazzurro: "Sono molto entusiasta di entrare a far parte di questa grandissima famiglia che è l'Inter. Il supporto e il sentimento di milioni di tifosi potrebbe essere inteso come un peso, e invece dobbiamo interpretarlo come una sfida, una nuova energia da portare sul campo. C'è tanto da lavorare, in maniera seria e professionale, anche per il momento che sta attraversando la squadra. Bisogna migliorare. C’è da riconciliare i risultati con la storia della nostra società. L’appartenenza diventerà fondamentale. Abbiamo visto che ci sono squadre attrezzate. Mi sono reso conto dell’entusiasmo della proprietà che vuole subito forza al progetto. Abbiamo iniziato a lavorare, proprio oggi incontrerò i direttori, poi cominceremo a costruire la squadra per la prossima stagione. La presentazione? Renderemo tutti i nostri sportivi consci di quello che sarà il nostro modo di lavorare, vogliamo fare tutto in modo limpido e trasparente".

. Dopo il viaggio a Nanchino degli scorsi giorni, il club nerazzurro ha comunicato l'arrivo dell'ex tecnico della Roma, che ha firmato un. Spalletti (foto da inter.it) sarà presentato alla stampa mercoledì prossimo, alle 12, mentre dirigerà il suo primo allenamento lunedì 3 luglio."F.C. Internazionale è lieta di annunciare Luciano Spalletti come nuovo tecnico della prima squadra. L'allenatore verrà presentato mercoledì pomeriggio alle ore 12:00 nella sala stampa del Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti. Spalletti ha firmato un contratto di due anni con l'Inter e nella giornata di lunedì 3 luglio dirigerà il primo allenamento della squadra.Nato a Certaldo (FI) il 7 marzo del 1959, nella sua carriera da calciatore professionista, ruolo centrocampista, indossa le maglie di Virtus Entella, Spezia, Viareggio ed Empoli. Il passaggio dal campo alla panchina avviene proprio a Empoli, nel 1994: alla guida dei toscani ottiene una storica doppia promozione dalla C1 alla A, raggiungendo la massima serie nel 1997. In seguito allena Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona, prima di tornare nuovamente ad Udine nel 2002: coi friulani ottiene la qualificazione in Coppa Uefa e, nel 2005, chiude il campionato al quarto posto accedendo ai preliminari della Champions League. Approda dunque sulla panchina della Roma: tra il 2005 e il 2009 conquista 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana coi giallorossi, portandoli a competere ai massimi livelli in Europa. Dal dicembre 2009 è alla guida dello Zenit: nelle 4 stagioni trascorse a San Pietroburgo, Spalletti vince 2 campionati oltre a 1 Coppa e a 1 Supercoppa di Russia. Nel gennaio dello scorso anno viene richiamato dalla Roma: grazie ai 46 punti ottenuti nel girone di ritorno i giallorossi chiudono il campionato al terzo posto, risultato migliorato ulteriormente nell'ultima stagione conclusa con la conquista della piazza d'onore (valida per l'accesso diretto alla Champions League) a quota 88 punti. Complessivamente, nell'ultimo anno e mezzo alla guida dei capitolini ha fatto registrare una media di 2.33 punti a partita.A livello individuale Spalletti vanta il maggior numero di panchine tra i tecnici dell'attuale Serie A grazie alle 406 presenze sino ad oggi accumulate. Inoltre, ha ottenuto la Panchina d'Oro 2004/05 e il Premio 'Miglior Allenatore' - Oscar del Calcio AIC nel 2006 e nel 2007. In bocca al lupo, Luciano!".