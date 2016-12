Ora è ufficiale, Suning sponsorizzerà l'Inter. E ad Appiano Gentile nella giornata di oggi ha parlato Michael Gandler che ha annunciato gli accordi: "Da 4-5 mesi stiamo lavorando parecchio con i nostri colleghi di Suning su un programma di diritti e vantaggi economici dell'espansione di Suning che già vanta piu' di 1600 filiali in Cina e sta cercando di ampliarsi in altri mercato. Il rapporto con l'Inter è molto importante così come gli investimenti marketing. Ci sono tre postazioni strategiche: Suning.com che sarà presente su training kit, Appiano Gentile che si chiamerà Centro Sportivo Suning Angelo Moratti, una figura molto importante come tutta la famiglia Moratti per il prestigio di questo club e continueremo a mantenere il nome. Infine Interello diventerà Centro Sportivo di Formazione Suning Giacinto Facchetti. Si tratta di un contratto unico di sponsorizzazione per le diverse strutture sopra citate. Non possiamo svelare il valore dell'operazione ma è in linea con altre operazioni simili sul mercato".



SU SAN SIRO - "L'intenzione è di rimanere a San Siro, i proprietari vogliono investire per modernizzare San Siro per far sì che lo stadio possa avere tutto quello che i tifosi si aspettano in un unico luogo. Non è facile, è una sfida ma è nostro impegno portare avanti lo stadio Meazza per ammodernarlo".



ALTRI SPONSOR - "Da un anno e mezzo l'Inter ha iniziato ad aprire altri uffici, uno negli Usa, uno a Giakarta e presto a Nanchino. La nostra aspettativa è che questo possa creare degli interessi per nuovi partner, qualcuno si è già fatto avanti mostrando interesse grazie alla potenza del brand in Cina e in Asia. In Cina abbiamo un accordo con Nike e stiamo pensando a una strategia e-commerce comune per trarre il massimo vantaggio".



RESTA PIRELLI - "Per il momento abbiamo un accordo pluriennale con Pirelli, una storia lunghissima per il mondo calcistico. Ancora qualche anno e per ora non guardiamo oltre. Siamo entusiasti di questa partnership prestigiosa, stiamo cercando di valorizzare gli asset dell'Inter che in passato non sono stati valorizzati appieno. Per noi la maglia di gara è importante ma per ora siamo contenti di Pirelli".