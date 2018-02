Ritrovata la vittoria contro il Bologna dopo dieci partite ufficiali di astinenza, per l'Inter è tempo di rimettere la testa sul campo: sabato trasferta in Liguria contro il Genoa, per Spalletti non mancano dubbi di formazione legati soprattutto all'infermeria. Icardi e Perisic sono ancora in dubbio per la sfida con i rossoblù, soprattutto l'assenza del croato potrebbe offrire spazio e un'occasione importante a chi nelle ultime settimane è apparso in netta difficoltà ed è in cerca di rilancio: Antonio Candreva.



CROLLATO, KARAMOH... - Fattore positivo soprattutto nel finale di 2017, Candreva è gradualmente calato fino all'arrivo del nuovo anno: da lì il crollo, costatogli anche la maglia da titolare nell'ultimo turno contro il Bologna. La partita di San Siro poi, ha dato un'ulteriore stoccata all'ex esterno della Lazio: il suo sostituto, Karamoh, è stato uno dei migliori in campo, decisivo con la rete del successo. Una prestazione che ha stregato i tifosi, che chiedono più fiducia per l'ex enfant prodige del Caen, che tuttavia offre meno apporto di Candreva in fase di copertura.



RINNOVO CONGELATO - Proprio questo fattore potrebbe convincere Spalletti a riproporre il numero 87 al Ferraris: il Genoa ha ritrovato ordine e compattezza con Ballardini, la sfida si presenta ostica per i nerazzurri che potrebbero optare per una disposizione più accorta almeno dal 1'. Una chance importante, quasi un'ultima chiamata per Candreva che oltre alla maglia da titolare si gioca di più: in ballo c'è il futuro, quel prolungamento fino al 2021 con adeguamento che fino a un mese fa sembrava poco più di una formalità e che ora invece sembra bloccato. La società ha infatti deciso di congelare i discorsi relativi al rinnovo, anche per il rendimento sotto le aspettative delle ultime settimane, e vuole attendere i prossimi mesi per definire in maniera chiara la questione. Senza escludere l'ipotesi di un addio a fine stagione: Candreva non è in vendita, ma qualora arrivasse un'offerta importante il club di Corso Vittorio Emanuele sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative e valutare. Ritrovare un ruolo centrale nell'Inter di Spalletti, per il presente e per il futuro: Candreva punta il Genoa e aspetta una nuova chance.



@Albri_Fede90