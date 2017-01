Nonostante l'imminente arrivo di Gagliardini dall'Atalanta, l'Inter si tiene sempre aperte le altre finestre per il centrocampo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Lucas Leiva basta chiamarlo e arriverebbe a Milano. Luiz Gustavo è invece più complicato, visto che il Wolfsburg fatica ad accettare un prestito senza riscatto. Defilato Lassana Diarra del Marsiglia, mentre Milan Badelj resta sullo sfondo ma ora sembra in stand-by. Di tutti questi, però, Luiz Gustavo è con Leiva il nome più concreto tra le alternative a Gagliardini se mai dovesse aprirsi una crepa in queste ore.