Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini ha dichiarato: "Nestorovski resta a gennaio? Ho preso tre giocatori, di cui due punte per affiancarle a lui. Certo, visto che l'ultima gara l'abbiamo vinta senza di lui, qualche pensierino può anche venirci (ride, ndr)".



Una battuta che sa tanto di provocazione, ma che apre qualche interrogativo. Magari la tentazione di fare cassa in un momento di difficoltà economica è tornata d'attualità. Zamparini ha resistito in estate (Torino e Fiorentina avevano sondato il terreno), forse ora potrebbe cambiare idea. Le sirene per Nestorovski non sembrano essere così forti, al momento.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, è di nuovo vivo l’interesse del Palermo per Samuel Di Carmine. È il nome per affiancare il macedone o, in caso di necessità, per sostituirlo. Dopo il nulla di fatto di agosto, Palermo e Perugia sono tornati a parlarne. L’operazione non è semplice, ma ha margini di realizzazione più ampi rispetto a mesi fa. Il club rosanero sta sondando il terreno anche per altri attaccanti. Uno di questi è Puscas, in prestito dall’Inter al Benevento.