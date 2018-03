Il clima di festa fa evidentemente bene a Marcelo Brozovic, che al party dei 110 anni dell’Inter sembra intenzionato a voler fare la festa al Napoli. Il croato scende in campo con il giusto atteggiamento, lo si intuisce immediatamente, tanto che dopo 20’ del primo tempo è già il migliore dei suoi per distacco, con grande sorpresa del pubblico pagante. Un Brozovic taglia e cuci, diligente ma soprattutto voglioso e determinato.



L'ARMA BROZOVIC - Chiamato in causa da Spalletti in una gara decisiva, il croato ripaga a pieno la fiducia del tecnico toscano, che gli affida le chiavi della regia lasciando in panchina sia Vecino che Borja Valero. Contro l’aggressività e il palleggio del Napoli servono qualità e cambi di gioco, entrambe caratteristiche care a Brozovic, che per l'occasione associa queste qualità al ritmo e alla costanza, tanto che doma l'ottima mediana a disposizione di Sarri.



ISPIRAZIONE DA HALL OF FAME - Allo stadio Meazza si è espresso il Brozovic che non ti aspetti, nel momento più delicato della stagione. Questa volta dalle tribune non piovono fischi ma solo applausi, ad evidenziare una prestazione priva di sbavature e piena di sentimento. “Tutti questi campioni ci hanno fatto venire voglia di essere al loro livello”, aveva detto Spalletti in conferenza dopo la serata dedicata alla Hall of Fame. A vedere questo Brozovic particolarmente ispirato, viene da pensare che il tecnico nerazzurro non mentiva.



