L'Inter deve risolvere il problema del trequartista. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che però elogia i nerazzurri per l'avvio di campionato.



"Il buco nero dell’Inter resta il trequartista. Muto per un tempo, Brozovic si è acceso solo per colpire un palo e nella ripresa con un tiro da fuori. Senza un uomo capace di strappare il match e di ingaggiare e vincere gli uno contro uno, Spalletti se l’è giocata con Eder, Karamoh e Joao Mario. È stato premiato in coda, nella «Zona Inter». Lo svantaggio ha fatto inevitabilmente implodere il Genoa, che nel recupero ha perso per espulsione Omeonga e Taarabt, i migliori. L’Inter vince senza piacere, ma in tempi recenti match così non li avrebbe risolti. È già un inizio, da coltivare con cura".