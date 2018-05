Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio ora opinionista a Sky Sport, dice la sua su un possibile addio di Icardi dall'Inter: "Faccio un po’ fatica a non considerare l’Inter un punto di arrivo. È strano non vedere i nerazzurri in Champions da tanti anni, ma credo che Icardi debba molto alla società e alla maglia dell'Inter dopo quello che hanno fatto per lui. Sarei dispiaciuto se cambiasse maglia solo per una scelta diversa sugli obiettivi".