Un poker di stelle a sostegno di Mauro Icardi? Questo è quanto ipotizza l'edizione odierna di TuttoSport, che spiega come il club nerazzurro possa stravolgere la squadra anche in attacco, oltre che in difesa.



"Un poker di stelle al servizio di Mauro Icardi. L'Inter che verrà, sarà rifondata in difesa, verrà puntellata a centrocampo, ma vedrà anche dei volti nuovi sulla linea delle trequarti, sempre che il sistema di riferimento per la stagione '17-18 rimanga il 4-2-3-1. Il club nerazzurro ha intenzione di migliorare ulteriormente la qualità dei giocatori che si muovono alle spalle di Icardi: oggi dietro Maurito agiscono Candreva e Perisic, punti fermi sulle fasce, più - a ruota - Banega e Joao Mario; mentre Eder, Palacio e Gabigol sono le alternative. Per ridurre ulteriormente il gap con le prime in classifica, l'Inter ha deciso di mettere a disposizione dell'allenatore quattro giocatori di prim'ordine per i tre ruoli sulla trequarti e gli acquisti potrebbero essere anche due se dovesse uscire uno fra Banega, Perisic e Candreva".