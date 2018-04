Riscatti incrociati e che porteranno Inter e Valencia a sedersi nuovamente attorno a un tavolo per trattare. Sul tavolo il futuro sia di Joao Cancelo che di Geoffrey Kondogbia, i cui destini non sono mai stati così intrecciati. Il motivo? Il diritto di riscatto fissato a inizio anno ed esercitabile entro il 31 maggio che, al momento, almeno da parte dell'Inter c'è difficoltà ad esercitare.



LA VOLONTA' NERAZZURRA - L'Inter è convintissima della volontà di riscattare Cancelo, ma è alle prese con il problema Fair Play Finanziario che non gli permetterebbe di versare i 35 milioni previsti per il riscatto dell'esterno a cuor leggero. Nella giornata di ieri il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato di fine giugno come deadline per il riscatto, non un lapsus secondo il Corriere dello Sport perchè dietro a questa data c'è una trattativa avviata con il Valencia.



LA CLAUSOLA KONDOGBIA - Nei contratti sottoscritti la scorsa estate con i Murcielagos, infatti, c'è un dettaglio che permetterebbe all'Inter di ottenere dal Valencia quel dilazionamento sul pagamento dei 35 milioni tanto auspicato. L'Inter infatti aveva inserito nel prestito di Kondogbia oltre al diritto di riscatto una percentuale del 25% sulla futura rivendita del centrocampista francese. Una clausola che il Valencia chiederà di togliere per concedere all'Inter il pagamento posticipato e che garantirebbe la possibilità di riscattare Cancelo.