L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la passione del tifo nerazzurro e spiega come la società di corso Vittorio Emanuele resti saldamente al comando della classifica relativa alla media spettatori.



CLASSIFICA PRESENZE - "Malgrado i risultati non siano certo stati all’altezza delle aspettative, l’Inter da qualche anno vince lo scudetto degli spettatori. Record di abbonati - malgrado il club dal 2014 non comunichi il dato, ritenendolo sensibile - e tifosi sempre pronti a dare credito alla squadra. Vero anche che col passare dei mesi e lo sfumare degli obiettivi, in passato aumentavano i vuoti sugli spalti. Quest’anno invece la tendenza è diversa. Sempre al comando nella classifica delle presenze al botteghino - con 44.602, unica sopra al muro dei 40mila spettatori di media, con derby (stadio già esaurito) e Napoli destinati a far lievitare il tutto -, l’Inter continua a tirare malgrado oggi sia sesta e la Champions rimanga un mezzo miracolo".



RIECCO IL FORTINO - "Con Pioli però la squadra ha cambiato passo, trovato un gioco, cementato lo spogliatoio e iniziato a lottare su ogni pallone. E ha trovato quella continuità di risultati che le mancava da oltre un lustro. Grazie al sostegno dei tifosi, quel Meazza che a inizio stagione aveva regalato punti a Palermo, Bologna e Cagliari è tornato il fortino nerazzurro. Con quella «esagerata» sull’Atalanta, sono salite a 9 le vittorie interne nelle ultime dieci gare in A. Il totale dei gol dice 30 all’attivo e 8 subiti, di cui tre dalla Roma, in occasione dell’unica sconfitta. Al prevedibile pienone contro i giallorossi ha fatto seguito l’assalto dei 60mila con l’Atalanta. E stasera contro la Samp la risposta sarà altrettanto importante: già venduti 45mila biglietti, malgrado si giochi di lunedì".