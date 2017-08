Lo strappo c'è stato e sarà molto complicato ricucirlo dopo la decisione di Geoffroy Kondogbia di non presentarsi alla seduta di rifinitura del giorno precedente all'amichevole col Betis Siviglia. Poca diplomazia anche nelle dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, che ha pubblicamente criticato l'atteggiamento del centrocampista francese, pagato poco meno di 40 milioni di euro dal Monaco e reduce da due stagioni molto al di sotto delle aspettative.



FASE DI STALLO - Kondogbia ha provato a forzare la mano all'Inter, nella speranza di convincerlo ad accettare la proposta del Valencia, che però ad oggi non si avvicina ai 30 milioni richiesti da Suning per farlo partire. La trattativa è da considerarsi a tutti gli effetti in fase di stallo, anche perchè Spalletti ha richiesto alla società un suo sostituto prima di dare l'avallo alla cessione. Inoltre, dalla Spagna filtrano rumors circa piste alternative che il club spagnolo starebbe vagliando per non farsi cogliere impreparato, su tutti il centrocampista classe '90 dell'AEK Atene Jakob Johansson. La classica pretattica in situazione come queste, mentre nelle ultime ore è filtrata la volontà del calciatore di proseguire nella sua strategia di rottura e di non ripresentarsi domani ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. Chi cederà per primo?