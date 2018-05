Intervistato dal quotidiano Het Belang van Limburg, il difensore dell'Inter (in prestito allo Srandard Liegi) Zinho Vanheusden ha parlato del suo futuro.



“Il prestito ha una durata di un anno e mezzo, ma sono troppo ambizioso per poter rimanere in panchina e piuttosto preferirei andare a giocare altrove perché conosco le mie qualità e vorrei vedere una crescita nella mia carriera. Al termine di questa stagione parleremo con la società e con il mio manager per capire se loro vogliono tenermi e se io voglio restare”