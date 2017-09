L'Inter ha perso per infortunio Zinho Vanheusden. Il centrale della Primavera ha subito la rottura del legamento crociato complicando i piani in difesa di Luciano Spalletti che considerava il belga come quarto centrale dopo Skriniar, Miranda e Ranocchia.



Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, l'Inter non ha intenzione di svenarsi sul mercato di gennaio alla ricerca di un rinforzo nel reparto. Il club nerazzurro considere Danilo D'ambrosio un jolly importante anche per quel ruolo e accoglierà un nuovo difensore in rosa soltanto se l'operazione si potrà completare a costi praticamente nulli.