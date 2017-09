Zinho Vanheusden potrebbe presto trovarsi a dover difendere i colori della prima squadra dell'Inter. Il club nerazzurro non ha acquistato un difensore negli ultimi giorni di mercato e questa potrebbe essere la sua occasione. Intervistato da Sporza il belga ha parlato così di Spalletti: "Spero di imparare molto da Spalletti, lui è un tecnico top ma anche una figura paterna per il gruppo. Ovviamente spero di giocare in prima squadra, ma so che sarà difficile; io comunque lavorerò duramente".

LA NAZIONALE - "Penso sia una evoluzione naturale, è stato tutto veloce ma penso sia logico. Non ho ancora parlato con l'allenatore Johan Walem, ma in allenamento mi dà sempre delle linee guida".