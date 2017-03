Stefano Vecchi, allenatore della Primavera dell'Inter, intervistato da Sportitalia parla del suo futuro: "La mia ambizione è sempre quella di poter fare meglio. Per il momento, ripeto: vogliamo vincere qualcosa con l'Inter e lanciare giovani in prima squadra. C'è la voglia di riprovare con i 'grandi', ma qui non mi manca nulla, faccio quello che mi piace. Ho serenità e consapevolezza di vivere in un contesto top sotto tutti gli aspetti".