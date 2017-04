Stefano Vecchi, tecnico della Primavera dell'Inter, parla a Inter Channel: "Il primo anno avevamo un gruppo forte, l'unica vera sfida era far convivere George Puscas e Federico Bonazzoli, due prime punte. Abbiamo conquistato la Viareggio Cup vincendo tutte le 7 gare del torneo, poi purtroppo abbiamo pagato qualche infortunio di troppo durante le Final Eight. La stagione successiva, con un altro gruppo, abbiamo trionfato in TIM Cup contro la Juventus, vincendo sia a Torino sia a San Siro. È una vittoria che resterà nella testa di tutti per diverso tempo e che ci ha permesso di far crescere i ragazzi".



Due parole sull'esperienza in panchina con la Prima Squadra: "È stata un'esperienza indimenticabile, per me e per il mio staff. Soprattutto perché il riscontro della squadra e della società è stato positivo. L'ambizione di tornare nel calcio dei grandi c'è, ma qui mi trovo davvero benissimo. La Primavera dell'Inter è come fare la Serie B da qualsiasi altra parte. L'anno prossimo, inoltre, ci sarà un campionato vero, con la possibilità di affrontare sempre gli avversari migliori".