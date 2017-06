Stefano Vecchi, allenatore della Primavera dell'Inter, ha parlato a 4-4-2 di Spalletti e del gruppo nerazzurro: ''Spalletti? L'ho sentito la mattina della finale, mi ha fatto l'in bocca al lupo. Lo incontrerò poi questa settimana dopo la sua presentazione alla stampa. Parleremo di molte cose. Cosa serve all'Inter? Quello che stanno i cercando i dirigenti in questo momento, c'è bisogno di rinforzare tutti i reparti. Forse davanti siamo coperti, ma dipende molto dalle uscite. Se parte Perisic, credo interverranno anche in quella zona. Mancanza di unità? Gran parte del gruppo ha sofferto questa stagione. Questa cosa non accadrà più anche perché arriva un allenatore capace di gestire ogni situazione. Puscas e Dimarco protagonisti? Una grossa soddisfazione, sono ragazzi che con noi sono cresciuti molto. Puscas è partito in Primavera e a suon di gol si è guadagnato la prima squadra. Anche Dimarco è un profilo top da sempre e sta dimostrando il suo valore. Dall'Inter escono sempre giocatori importanti''.