A margine della sfida contro l'Entella, il tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, ha parlato ai microfoni di SportItalia.



“Le difficoltà che ci aspettavamo le abbiamo incontrate, penso che questo sia un risultato giusto. La differenza tra i due tempi? Merito loro, ma anche merito nostro per esserci adattati ad un campo in quelle condizioni e poi abbiamo mostrato la fame per riacciuffare il risultato. Capisco che per loro sia difficile da digerire, ma nell’ambito dei novanta minuti ci può stare. Il partner di Pinamonti? Axel Bakayoko è rientrato a pieno ritmo solo questa settimana dopo dei problemi fisici, è stata una scelta obbligata. Se cambia il partner spesso vuol dire che non meritano di giocare con continuità o che a volte giocano bene e a volte no. Per Bakayoko il problema è questo”.