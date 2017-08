Matias Vecino ha parlato a margine della partita vinta per 3-0 dall'Inter contro la Fiorentina: ''Abbiamo fatto una bella prestazione, ma credo che possiamo fare ancora meglio. Abbiamo avuto altre diverse occasioni per segnare, ma va bene così. La Fiorentina nella fine di primo tempo ha preso fiducia ma siamo stati bravi. Era speciale, ma quando entro in campo penso al mio lavoro. Ora andrò a salutare tutti i quanti. Sappiamo che se siamo al massimo abbiamo chance, ma l'importante è lavorare come ora per avere risultati. Bene avere attaccanti così forti, che facilitano le cose a chi sta dietro come noi''.