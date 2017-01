Stevan Jovetic è pronto a salutare l'Inter, ma adesso dipenderà solo e soltanto da lui. Perché il club nerazzurro in queste ore ha dato il via libera all'agente che sta trattando con due società tedesche per cedere Jovetic in Bundesliga anche a un eventuale prestito oneroso con pagamento dell'ingaggio, formula che i nerazzurri non vogliono accettare per le società italiane. Adesso, JoJo e la Germania si avvicinano e può essere un'altra cessione utile dopo quella in dirittura d'arrivo per Felipe Melo. La palla passa a Jovetic: starà a lui decidere se andare a giocare in Germania o rifiutare la destinazione, come fin qui non ha voluto ascoltare proposte dalla Cina. E l'Inter aspetta, ormai Jovetic è stato messo alla porta.