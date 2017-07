Non è uno scambio diretto, ma i loro destini sono comunque legati a doppio filo. L’Inter potrà prendere Angel Di Maria dal Psg, pagandolo con l’incasso della cessione di Perisic, obiettivo prediletto di José Mourinho al Manchester United. Il prezzo di acquisto dell’argentino combacia con quello a cui i nerazzurri vorrebbero vendere il croato, 50 milioni di euro. Un’operazione che, a guardare le quote dei bookmaker inglesi, ha buone possibilità di andare in porto. La cessione di Perisic è molto probabile, secondo gli allibratori vale appena 1,65, l’arrivo del Fideo prende sempre più quota e negli ultimi giorni è passato da 4,50 a 3,00. L’Inter, dunque, è sempre più favorita per l’argentino ed è la sua prima destinazione in caso di partenza.