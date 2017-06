L'Inter in queste ultime ore di mercato ha decisamente optato per la linea verde:sono i giovani di grande talento che l'Inter sta per tesserare. Tra questi c'è anche, giocatore che quest'anno si è messo in luce nella Virtus Entella. Vedendolo passare all'Inter, molti a Firenze iniziano a mangiarsi le mani.(foto Signora Mia Calcio News). In viola ha fatto tutta la trafila arrivando fino alla Primavera, di cui era un punto fermo. Centrocampista centrale di grandi qualità, spesso con il numero 10 sulle spalle, era uno dei talenti più interessanti della Fiorentina.. In Liguria il suo talento si è confermato, collezionando 22 presenze e 9 gol in Primavera. Giocate e qualità che hanno convinto l'allenatore della Prima Squadra Roberto Breda a dargli la chance di giocare con i grandi:. L'Inter si è accorta di lui e adesso è molto vicino al suo acquisto. Con buona pace di Corvino e della Fiorentina, che, come già successo nel caso Mancini , centrale di grandi speranze perso a zero e adesso passato all'Atalanta per 1.5 milioni, hanno lasciato andare un giocatore dal futuro assicurato. Storcono il naso a Firenze, stanchi di vedere i talenti del vivaio realizzarsi altrove, senza che la società abbia almeno un ritorno economico, per continuare ad investire su scommesse esotiche, che risultano sempre un rischio rispetto a chi ha tirato i primi calci ad un pallone sognando di vestire la maglia che fu di Antognoni e Baggio.