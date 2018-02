"Alleno l'Inter, non quella virtuale". Luciano Spalletti ha provato a spegnere le voci sulla campagna acquisti dei nerazzurri per difendere i propri giocatori, ma la sua è una missione impossibile. Perché il calciomercato non va in vacanza e non dorme mai. Tutti i grandi club hanno il dovere di rimanere sempre vigili e di muoversi per tempo, in modo da anticipare la concorrenza. Come Ausilio e Sabatini hanno appena fatto prenotando per la prossima stagione il giovane attaccante argentino del Racing Club di Avellaneda, Lautaro Martinez. Ora i nerazzurri sono al lavoro per cercare di fare altrettanto col difensore olandese Stefan de Vrij (in scadenza di contratto a giugno con la Lazio), già nominato "capitano dell'Inter virtuale" da Spalletti.



TOP 11 - Partendo da queste due pedine, noi di Calciomercato.com proviamo a disegnare lo scacchiere nerazzurro composto dai calciatori nel mirino sul mercato. L'interesse è reale, ma ovviamente non arriveranno tutti insieme. In prospettiva futura per la porta piace Cragno (Cagliari). De Vrij a parte, in difesa l'Inter ci aveva provato invano con Rudiger (Roma, ora al Chelsea), Mustafi (Arsenal), e Arana (Corinthians, ora al Siviglia) prima di prendere Dalbert dal Nizza. Lo stesso discorso vale con Manolas (Roma) prima di puntare su Skriniar, arrivato dalla Sampdoria. In mezzo al campo si va dai sogni della scorsa estate (Vidal del Bayern o Nainggolan della Roma), a quelli di gennaio (Ramires del Jiangsu Suning e Pastore del PSG) fino agli obiettivi in chiave futura: Barella (Cagliari) e/o Torreira (Sampdoria). Al centro dell'attacco si è passati dalla suggestione di gennaio Sturridge (in prestito dal Liverpool al WBA) alla realtà del prossimo luglio Lautaro Martinez. Infine sulle ali per volare il sogno è Chiesa (Fiorentina), una pista più complicata rispetto agli altri italiani Verdi (Bologna) e Berardi (Sassuolo). Senza dimenticare dei nomi accostati alla panchina nerazzurra prima dell'arrivo di Spalletti: Conte e Simeone.



INTER VIRTUALE (4-3-3): Cragno; Rudiger, de Vrij, Mustafi (Manolas), Arana; Vidal (Nainggolan), Ramires (Torreira), Pastore (Barella); Verdi (Berardi), Lautaro Martinez, Chiesa (Sturridge). All. Simeone (Conte).