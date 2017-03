In attesa del Frosinone, la Spal si gode il primato in classifica in Serie B e le vittorie della squadra di Leonardo Semplici hanno attirato l'attenzione di numerosi club. Fra questi anche l'Inter che nella sfida contro il Pisa era presente allo stadio Mazza di Ferrara per visionare il centrale classe '96 Kevin Bonifazi.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Bonifazi è un obiettivo concreto della formazione nerazzurra, ma la concorrenza è ricca. Il difensore di proprietà del Torino è in scadenza di contratto il 30 giugno 2018 e nonostante i primi contatti già avvenuti con la formazione granata non si è ancora arrivati ad un accordo. In questo vuoto si stanno inserendo i più importanti club italiani con la Roma pronta al sorpasso.