Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli aveva spaventato un po' tutti quando qualche giorno fa ha spiegato in conferenza come Icardi non avesse ancora del tutto superato i problemi muscolari alla coscia sinistra. Dichiarazioni che hanno colto di sorpresa l'intero staff nerazzurro, che ritiene ormai guarito l'attaccante argentino. A spiegarlo è Piero Volpi ai microfoni di Premium.



"Siamo tranquillissimi, siamo in contatto con Mauro e lo staff medico e non c'è nessun problema. Ha fatto tutti gli allenamenti in settimana con la nazionale argentina e non eistono allarmi. Probabilmente il giocatore sta un po' rifiatando dopo il grande sforzo psico-fisico che ha impiegato nel recupero post infortunio dell'anno scorso. Il problema è superato completamente, ma stando molto fermi come è stato lui nel periodo estivo, va continuata una fase di recupero".