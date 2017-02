L'Inter cerca due nuovi terzini sul mercato. A sinistra il primo obiettivo è Ricardo Rodriguez, nazionale svizzero in forza ai tedeschi del Wolsfburg. Secondo Tuttosport, sulla fascia destra non convince appieno l'italiano Darmian (Manchester United) ritenuto un'alternativa e non una prima scelta, così risale Vrsaljko (Atletico Madrid). Tra l'altro il croato ex Genoa e Sassuolo ha lo stesso agente di Gagliardini.



LE ALTERNATIVE - Conti (Atalanta) e Zappacosta (Torino) vengono costantemente monitorati, ma al momento sono ancora considerati adatti più a una linea difensiva a 5 che a 4: stesso ragionamento per lo svizzero Widmer (Udinese). Nelson Semedo (Benfica) è considerato un buon prospetto, ma troppo caro (40 milioni). Ricardo Pereira (Nizza), Sidibé (Monaco) e Cancelo (Valencia) sono giocatori seguiti, ma che non convincono del tutto.