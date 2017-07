L’Inter è la prima delle big a scendere in campo in questo inizio di luglio. Amichevole a ranghi ridottissimi questo pomeriggio (ore 17.30, diretta su Inter Channel e Facebook) contro il Wattens, formazione austriaca di seconda divisione. Sotto osservazione nei nerazzurri in particolare Murillo, Miranda e Kondogbia. Davanti troverà spazio il baby Pinamonti. Questo - secondo La Gazzetta dello Sport - sarà il probabile undici nerazzurro: Handanovic in porta; Murillo, Ranocchia, Miranda e Sala dietro; Biabiany, Emmers, Kondobia e Belloni a centrocampo; Baldini a ridosso di Pinamonti. Di seguito il LIVE con le principali azioni salienti dell’amichevole:



Le formazioni ufficiali:

INTER: 1 Handanovic, 24 Murillo, 25 Miranda, 13 Ranocchia, 58 Sala; 11 Biabiany, 59 Emmers, 7 Kondogbia, 63 Rivas; 92 Baldini, 99 Pinamonti.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 89 Pissardo, 12 Longo, 31 Valietti, 38 Odgaard, 52 Rover, 61 Vanheusden, 73 Zaniolo, 74 Danso.

Allenatore: Luciano Spalletti



WATTENS: 1 Grunwald, 4 Gugganig, 7 Pranter, 10 Toplitsch, 11 Katnik, 15 Zimmerhofer, 16 Buchacher, 20 Kekez, 23 Kovacec, 28 Pelizzari, 42 Mader.

A disposizione: 25 Oswald, 12 Beccari, 3 Steinlechner, 8 Nitzlnader, 9 Santin, 14 Strickner, 17 R.Schneebauer, 18 N.Schneebauer, 19 Neurauter, 21 Jurdik, 29 Zangerl.

Allenatore: Thomas Silberberger.



LIVE: