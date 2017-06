Javier Zanetti, ai microfoni di Radio 24, ha parlato del Triplete dell'Inter e di José Mourinho: ''Cosa aveva di Speciale Mourinho? E’ uno che cura tutto i dettagli, preparava le partite con grande senso di responsabilità e noi sapevamo tutto dell’avversario e cosa dovevamo fare. Poi quello che riusciva a trasmettere a tutti, per questo i risultati sono quelli che tutti conoscono. Aspetto psicologico? Si, lui con ognuno di noi parlava in maniera diretta, trovando il linguaggio giusto per ognuno e riusciva a farci dare il massimo, anche quando eravamo in difficoltà, si reagiva insieme. Bisognava sacrificarsi tanto, avere spirito di squadra, sapere che non conta il singolo ma la squadra. Noi, mano a mano che passavano le partite, sapevamo che potevamo farcela. Addio di Mourinho? Sarebbe andato via comunque, anche se non avessimo vinto la coppa. Il Real era una sfida importante e sapeva bene che sarebbe stato difficile ripetere quello che ha fatto con noi. Mi fece capire qualcosa le ultime due settimane, prima della Champions, ma ci tengo a precisare che lui voleva prima finire al meglio quello che aveva iniziato, poi pensava al Real. In Ucraina, abbiamo capito che potevamo vincere la Champions, nell’intervallo ci fece un discorso dove comunicò che avrebbe rischiato mettendo due punte. Poi la gara contro il Barcellona al Camp Nou, in inferiorità numerica, lui era tranquillissimo, e ricordo ancora la scenetta con Guardiola, dove gli disse che avremmo passato noi il turno. Li capimmo questa cosa e in quella gara uscì lo spirito di squadra''.