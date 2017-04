Inter-Mertens, la trattativa può decollare. Questo è quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com, da fonti molto vicine alla società nerazzurra. Il calciatore belga piace da molto tempo, tanto che oltre un anno fa Piero Ausilio aveva già provato a sondare il terreno con chi rappresenta il calciatore. All’epoca non se ne fece niente, ma adesso qualcosa è cambiato.



L'INTER CI PROVA - Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli nel giugno del 2018, non riesce a trovare un accordo con De Laurentiis per il rinnovo. Inoltre, sembra che anche sua moglie sia intenzionata a cambiare aria. Proprio in queste macro fratture sta provando ad inserirsi l’Inter, che invece potrebbe accontentare Mertens sia sull’ingaggio che sulla durata del contratto.



IL VIAGGIO DI ZANETTI - A certificare il concreto interesse dell’Inter è stato un viaggio di Javier Zanetti a Napoli. Il vicepresidente dell’Inter, che si occupa anche di mercato, è stato in Campania nei giorni scorsi, dove ha potuto tastare personalmente quella che è la volontà del calciatore. La trattativa è tutt’altro che semplice, anzi, Mertens ha lasciato chiaramente intuire di preferire una destinazione estera per rispetto alla piazza partenopea, ma il pressing dell’Inter è forte e potrebbe ulteriormente intensificarsi.