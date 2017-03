Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla ai microfoni di Rai Sport in occasione della presentazione della prima Inter Academy sorta in Argentina, a Cordoba: "Credo che dopo aver toccato tanti Paesi, arrivare nel mio Paese, l'Argentina, è per me un motivo d'orgoglio. Questo progetto ci sta a cuore, fa parte dei piani della nuova proprietà; speriamo di fare un buon lavoro. Ci sono grandi prospettive per un futuro che porti l'Inter a tornare ad avere risultati. C'è una programmazione, un piano strategico ben definito, speriamo che l'Inter possa tornare a essere grande protagonista".