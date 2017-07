Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, fa un punto su quella che sarà la nuova stagione nerazurra, rispondendo, a suo modo, sul mercato che verrà, il tutto ai microfoni di Radio Nacional: "L’obiettivo è formare una squadra competitiva, faremo quello che possiamo. L'Inter ha in mente di allestire una grande squadra per tornare protagonista. L’idea è questa, speriamo di poter fare un grande lavoro e tornare protagonisti nel prossimo campionato. Di Maria una pista possibile? Non mi piace entrare nei dettagli, vediamo cosa succede. Ma ripeto, l’idea è costruire una grande squadra"..



SU MEDEL E CECCHINI - Due parole, poi, su Gary Medel, sogno del Boca Juniors, e Cecchini, stellina del Banfield: "Medel? Non mi occupo del mercato, non ti posso dare informazioni di questo tipo. Cecchini? Non ho nessuna novità". Poi due parole su Icardi e la nazionale argentina. "Mauro ha un grande futuro davanti, sicuramente sarà molto utile alla nazionale argentina".