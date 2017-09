Thanks @therollingstones! Just for you, we can show Sympathy for the Devil Solo con voi Sympathy for the Devil #InterIsComing #ForzaInter #Inter #FCIM #FCInternazionaleMilano Un post condiviso da FC Internazionale Milano (@inter) in data: 23 Set 2017 alle ore 10:49 PDT

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, con Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, in concerto a Lucca. Per l'occasione, l'ex capitano interista ha regalato la maglia del club nerazzurro alla leggenda del rock, facendo ironia anche sul derby col Milan: "Solo con voi Simphaty for the Devil".